Порошенко вызвали на допрос в бюро госрасследований

Пятого президента, лидера партии «Европейская солидарность», нардепа Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). На этот раз в качестве свидетеля по делу о незаконном вывозе 43 картин известных художников за границу.Об этом сообщает пресс-служба ГБР.Порошенко вызвали в Государственный бюро расследований для допроса в качестве свидетеля на 26 мая на 11 утра по уголовному производству № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.В ГБР напомнили свой адрес и добавили, что явка обязательна.Напомним, пятый президент Украины проходит фигурантом по ряду дел, в основном, в качестве свидетеля:1. Переход украинских кораблей через Керченский пролив, который повлёк эскалацию конфликта с Российской Федерацией, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти;2. Захват государственной власти и подделки при этом официальных документов при внесении представления на назначение Премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины;3. Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ситуативная комната);4. Незаконную переправку через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы);5. Незаконное задержание М. Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Республику Польша;6. Организация и незаконная переправка М. Чауса через государственную границу Украины в Республику Молдова;7. Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности;8. Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, при продаже ЧАО «Завод "Кузница на Рыбацком"»;9. Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, во время сделки по купле-продаже ООО «Телеканал "Прямой"»;10. Противоправное завладение имуществом базы отдыха «Ивашка» Украинского общества слепых должностными лицами ООО «Союз-Инвест»;11. Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019: проведение конкурса в короткие сроки и постановления возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса;12. Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей судов Украины путём несвоевременного назначения их на должность, повлёкшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы;13. Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда г.. Киев со стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации «ПриватБанка».14. Нарушения при назначении Порошенко судей Верховного суда в 2017 и 2019 годах.15. Злоупотребление властью или служебным положением и государственная измена по уголовному производству открытому из-за записей разговоров экс-вице-президента США Джозефа Байдена и бывшего Президента Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, которые обнародовал внефракционный депутат Рады Андрей Деркач.Также Генпрокуратура возбудила дело о госизмене против Порошенко из-за обнародованных плёнок внефракционного нардепа Деркача, содержащих записи разговоров экс-вице-президента США Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, а также Порошенко с экс-госсекретарём Джоном Керри.