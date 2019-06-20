Порошенко вызовут на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызовет на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, на допросы на следующей неделе вызваны свидетели Сергей Тигипко и Владимир Макеенко.

«После проведения допросов этих свидетелей нами будет вызван, соответственно, и экс-президент», — цитируют Трубу «Украинские новости».

Также он заявил, что суд уже удовлетворил 12 ходатайств следователей ГБР о доступе к документам.

«Мы будем делать выемки в банках, регистрационных службах, администрации президента», — сказал он.

По его словам, бюро расследует пять уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

Ранее юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко возбудили пятое дело.