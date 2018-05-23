Порошенко выводит Украину из СНГ «наполовину» и «напоказ»

Украина продолжает назло соседям отмораживать себе уши. Петр Порошенко подписал указ о выходе своей страны из уставных структур и «некоторых договоров» СНГ. Эксперты (и не только российские), убеждены: сильнее всего от этого пострадают граждане самой Украины.

Строго формально Украина и не является участницей СНГ — она хоть и подписывала соглашения, но не ратифицировала Устав этой организации. Хотя исправно пользовалась всеми льготами. И пользовалась, как выяснилось, на дармовщинку:

- За последние 4 года Украина не внесла ни копейки в единые бюджеты органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации, и на сегодняшня суммарный объем невыплат Украиной - более 300 миллиорнов рублей, - заявила представитель МИД России Мария Захарова. - Киев просто фактически свернул свою участие в работе Содружества. Поэтому говорить об участии Украины в работе уставных органов СНГ, которые Порошенко намерен прекратить, уже давно не приходится.

Какие же именно «некоторые договоры СНГ» собираются рвать в Киеве? Об этом пока не сообщается — приложение к указу Порошенко имеет статус «для служебного пользования». При этом киевские чиновники неоднократно проговаривались, что те соглашения, которые им выгодны, денонсировать не будут. «Мы оставим только те многосторонние договоры, которые соответствуют интересам Украины», - с селянской хитрецой поясняли в МИД незалежной.

По мнению экспертов, все это очень больно ударит по экономике Украины — ее товарооборот со странами СНГ только в 2017 году составил около $16 миллиардов, основная его часть пришлась на Россию.

Например, польская газета Rzeczpospolita уже подсчитала, что расторжение договора о свободной торговле со странами СНГ «приведет Украину к многомиллиардным потерям». А аннулирование соглашений о миграционном сотрудничестве доведет до того, что у «миллионов украинских граждан будут серьезные проблемы при трудоустройстве в России». По мнению польских экспертов, в Киеве «сделают все, чтобы выйти из СНГ лишь напоказ».

- Они собираются надергать из этой булки под названием СНГ весь изюм — то, что для них выгодно, - прокомментировал очередную выходку Киева замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. - «Изюм» состоит в договоре о безвизе со странами СНГ, договор о свободной торговле, о взаимном признании дипломов, взаимном признании трудового стажа, договоры о наследственном праве. Это они постараются оставить.

Все действия, которые Украина совершает против России, как известно, кончаются тем, что от этого страдают граждане Украины. Прецедент такого рода был. В Грузии тоже объявляли о выходе из СНГ. Но потом сказали: это же нам надо на двусторонней основе все эти договора перезаключать с каждой из стран СНГ, у нас таких возможностей нет, денег мало... И им сказали: да Бог с вами. И пролонгировали договоры. Но это была добрая воля со стороны стран СНГ. Необязательно сейчас, в случае с Украиной, это пройдет. Что значит: выйти из таких-то договоров, а в этих остаться? Выходите из СНГ? Тогда извиняйте! Скатертью дорога...