Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Черкасского

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Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter выразил соболезнования в связи со смертью советского и украинского художника-мультипликатора, режиссёра и сценариста Давида Черкасского.

© Аккаунт Давида Черкасского в сети Facebook

«Ушёл из жизни заслуженный деятель искусств Украины, академик Академии телевидения, заслуженный артист Украины, талантливый мультипликатор, режиссёр и сценарист Давид Черкасский... Скорбим вместе с родными», — написал он. Пішов з життя заслужений діяч мистецтв України, академік Академії телебачення, заслужний артист України, талановитий мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський.



Саме він подарував нам анімації "Пригоди капітана Врунгеля" та "Острів скарбів".



Сумуємо разом із рідними pic.twitter.com/woL7whuz0W — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 октября 2018 г. Ранее стало известно о смерти Черкасского. Он был одним из создателей знаменитых советских мультфильмов, в том числе «Доктор Айболит», «Приключения капитана Врунгеля» и «Остров сокровищ».