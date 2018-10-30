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Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Черкасского
30 октября 2018, 23:54 • 36 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter выразил соболезнования в связи со смертью советского и украинского художника-мультипликатора, режиссёра и сценариста Давида Черкасского.
© Аккаунт Давида Черкасского в сети Facebook
«Ушёл из жизни заслуженный деятель искусств Украины, академик Академии телевидения, заслуженный артист Украины, талантливый мультипликатор, режиссёр и сценарист Давид Черкасский... Скорбим вместе с родными», — написал он.
Ранее стало известно о смерти Черкасского.
Он был одним из создателей знаменитых советских мультфильмов, в том числе «Доктор Айболит», «Приключения капитана Врунгеля» и «Остров сокровищ».
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