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Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Черкасского

30 октября 2018, 23:54  •  36 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter выразил соболезнования в связи со смертью советского и украинского художника-мультипликатора, режиссёра и сценариста Давида Черкасского.
 
© Аккаунт Давида Черкасского в сети Facebook
 

«Ушёл из жизни заслуженный деятель искусств Украины, академик Академии телевидения, заслуженный артист Украины, талантливый мультипликатор, режиссёр и сценарист Давид Черкасский... Скорбим вместе с родными», — написал он.

Пішов з життя заслужений діяч мистецтв України, академік Академії телебачення, заслужний артист України, талановитий мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський.

Саме він подарував нам анімації "Пригоди капітана Врунгеля" та "Острів скарбів".

Сумуємо разом із рідними pic.twitter.com/woL7whuz0W

— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 октября 2018 г.

Ранее стало известно о смерти Черкасского.

Он был одним из создателей знаменитых советских мультфильмов, в том числе «Доктор Айболит», «Приключения капитана Врунгеля» и «Остров сокровищ».

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