Порошенко ввел в действие засекреченное решение СНБО Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко своим указом ввёл в действие засекреченное решение СНБО об итогах режима военного положения на Украине.

«Ввести в действие решение… от 26 декабря 2018 года «Об итогах введения военного положения на Украине» (прилагается, тайно)», — приводит Интерфакс-Украина текст документа.

Как отмечается, этим же указом глава государства возложил контроль за исполнением решения на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Агентство напоминает, что 26 декабря на заседании СНБО Порошенко объявил о прекращении военного положения, после чего сообщил, что совет в закрытом режиме рассмотрит недостатки военного управления в стране, выявленные во время действия военного положения.

26 декабря Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине.

Президент объяснил такое решение необходимостью обеспечить право граждан на свободное волеизъявление на выборах.

При этом решением СНБО был продлён запрет на въезд на Украину мужчин — граждан России.