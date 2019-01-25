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Порошенко ввел в действие засекреченное решение СНБО Украины

25 января 2019, 23:24  •  146 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко своим указом ввёл в действие засекреченное решение СНБО об итогах режима военного положения на Украине.
 
Reuters
 

«Ввести в действие решение… от 26 декабря 2018 года «Об итогах введения военного положения на Украине» (прилагается, тайно)», — приводит Интерфакс-Украина текст документа.

Как отмечается, этим же указом глава государства возложил контроль за исполнением решения на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Агентство напоминает, что 26 декабря на заседании СНБО Порошенко объявил о прекращении военного положения, после чего сообщил, что совет в закрытом режиме рассмотрит недостатки военного управления в стране, выявленные во время действия военного положения.

26 декабря Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине. 

Президент объяснил такое решение необходимостью обеспечить право граждан на свободное волеизъявление на выборах. 

При этом решением СНБО был продлён запрет на въезд на Украину мужчин — граждан России. 

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