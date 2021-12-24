Порошенко всё-таки посадят? Суд Киева разрешил задержание политика

Бывшего президента Украины Петра Порошенко всё-таки могут посадить, несмотря на защиту Запада. Печорский суд Киева разрешил задержать политика.

Правоохранительные органы Украины теперь имеют право задержать экс-президента, чтобы доставить его в суд для рассмотрения дела о госизмене, фигурантом которого он является. Об этом в пятницу заявил источник украинского издания "Страна.ua" в силовых структурах.

Ранее стало известно, что и.о. исполняющий обязанности генпрокурора Украины Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте Порошенко. Впрочем, до решения суда политик сможет оставаться на свободе, если заплатит залог в размере 1 млрд гривен.

Адвокат Порошенко Илья Новиков также сообщил, что против его клиента готовятся санкции СНБО за содействие террористической деятельности.

Речь идёт о так называемом "угольном деле", по которому также проходит лидер "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук. Следствие считает, что в 2014-2015 Порошенко одобрил поставку угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Таким образом, политика обвинили в финансировании "терроризма" (так Киев определяет защиту родной земли жителями Донбасса).

Отметим, что как только Порошенко вручили подозрение, он сразу же сбежал за границу. Экс-президент заявлял, что намерен вернуться на родину в первой половине января, однако не исключено, что он начнёт скрываться от правосудия.

Примечательно, что на Порошенко уже висит свыше десятка уголовных дел, но ни по одному из них до сих пор не было предъявлено обвинения. Исключением стало лишь "угольное дело".