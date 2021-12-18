Порошенко вспомнил русский язык, удирая от следователей: "Поехали... (censored)!"

Экс-президент Украины Пётр Порошенко вспомнил русский язык, удирая от преследователей в Киеве. "Поехали... (censored)!" - слышен его нервный выкрик водителю.

Накануне стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины собиралось пригласить Порошенко на допрос в понедельник. Об этом сообщил портал "Страна.news". Уже через 15 минут экс-президент Украины купил билет на рейс до Стамбула.

Тот факт, что от новости о допросе до билета прошло всего четверть часа, не удивителен. До этого Порошенко пытались вручить повестку, однако следователей он проигнорировал. Получение повестки будет означать предъявление обвинений по делу о якобы незаконной покупке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса в конце 2014-го - начале 2015 года.

Сам момент побега Порошенко сняли журналисты, запечатлев попытку передать экс-главе государства повестку.

"Поехали... (censored)!" (censored - "нецензурный" (англ.) - выкрикнул он водителю, садясь спешно в автомобиль.

Как отметила с иронией журналистка Юлия Витязева, "можно сколько угодно заставлять русскоязычного говорить на укрмове, но в любой критической ситуации он инстинктивно будет кричать и матюкаться на родном для него языке".

"Сбежавший от следователей Порошенко оказался не исключением", - констатировала она.