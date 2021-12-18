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Порошенко вспомнил русский язык, удирая от следователей: "Поехали... (censored)!"
18 декабря 2021, 12:50 • 164 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко вспомнил русский язык, удирая от преследователей в Киеве. "Поехали... (censored)!" - слышен его нервный выкрик водителю.
Накануне стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины собиралось пригласить Порошенко на допрос в понедельник. Об этом сообщил портал "Страна.news". Уже через 15 минут экс-президент Украины купил билет на рейс до Стамбула.
Тот факт, что от новости о допросе до билета прошло всего четверть часа, не удивителен. До этого Порошенко пытались вручить повестку, однако следователей он проигнорировал. Получение повестки будет означать предъявление обвинений по делу о якобы незаконной покупке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса в конце 2014-го - начале 2015 года.
Сам момент побега Порошенко сняли журналисты, запечатлев попытку передать экс-главе государства повестку.
"Поехали... (censored)!" (censored - "нецензурный" (англ.) - выкрикнул он водителю, садясь спешно в автомобиль.
Как отметила с иронией журналистка Юлия Витязева, "можно сколько угодно заставлять русскоязычного говорить на укрмове, но в любой критической ситуации он инстинктивно будет кричать и матюкаться на родном для него языке".
"Сбежавший от следователей Порошенко оказался не исключением", - констатировала она.
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