Порошенко вспомнил о флагах Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко в своем фейсбуке в очередной раз дал обещание, что над всеми городами и селами Донецкой и Луганской областей поднимется «сине-желтый» флаг.

Свой пост Порошенко посвятил четырехлетней годовщине начального периода боевых действий в Донбассе, когда украинские силовики отбили у отступавших ополченцев ЛНР и ДНР города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. При этом украинский глава заявил, что ВСУ и добровольческие радикальные батальоны изгнали из Донбасса «российских наймитов».

Порошенко не в первый раз заявляет, что украинский флаг должен виться над городами Донбасса и Крыма. Как сообщает ФАН, в августе 2017 года президент Украины поздравил жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики с Днем города и пообещал, что там будет «вновь звучать украинский гимн».

Ранее президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести в Донбассе референдум, который решил бы судьбу региона, сообщил осведомленный источник в окружении американского главы изданию Bloomberg.

По словам собеседника издания, реализовать этот вариант может быть тяжело из-за резкого нежелания Украины и ряда европейских стран.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вскоре после этого высказался категорически против проведения референдума в Донбассе, предложенного ранее президентом России Владимиром Путиным в качестве способа решения затяжного вооруженного конфликта. По мнению главы украинского МИДа, этот план — репетиция развала всей Украины, задуманная в интересах Москвы.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис заявил, что администрация Трампа не рассматривает возможность поддержки референдума в Донбассе. По словам американского чиновника, минские соглашения не подразумевают возможность проведения референдума.

«Администрация [Трампа] не поддерживает проведение референдума на востоке Украины — «референдум» был бы нелегитимным. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения для разрешения конфликта»,

— заявила в свою очередь представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, ее слова передает НСН.

Напомним, что заявления Порошенко о «российских наймитах» опровергались не только в Кремле, но и на самой Украине. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — рассказал в середине прошлого лета замминистра Украины по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

В середине лета 2018 года Петр Порошенко обратился к матросам и офицерам флота в День военно-морских сил Украины, пообещав, что «когда-нибудь в бухтах украинского Севастополя <…> на наших кораблях будет вновь реять государственный флаг [Украины]». Он добавил, что подобного результата киевские власти и армия смогут достичь совместными усилиями, «возродив и приумножив морскую славу Украины».

9 июня 2018 года президент Украины заявил, что над Севастополем будет поднят украинский флаг. В своем твиттере украинский президент поздравил Севастополь с днем города, который отмечается 14 июня, отметив, что это «украинский» город.

Напомним, что полуостров Крым вошел в состав России на правах субъекта федерации после общенародного референдума, состоявшегося в марте 2014 года в соответствии с нормами ООН. В нем приняли участие более 80% избирателей Республики Крым и более 90% избирателей Севастополя. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% крымчан и более 95% севастопольцев.

Президент России Владимир Путин на протяжении четырех лет с момента воссоединения неоднократно и в разных ситуациях подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт раз и навсегда». Он вновь отметил это в ходе совместной пресс-конференции с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который пообещал поднять украинский флаг в бухтах Севастополя.

«Украинский флот довели до ручки — об этом говорят и на Украине, и за ее пределами. Что же касается Севастополя, то все это сказки», — отметил сенатор. По его словам, Киеву стоит «вначале поднять флаг на своих базах в Одессе».