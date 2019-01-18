Порошенко вскричал "Слава Украине!" на вопрос о коррупции - видео

Глава Украины Петр Порошенко назвал провокацией вопрос о борьбе с коррупцией и повторил лозунг националистов "Слава Украине!".

Президента Украины Петра Порошенко спросили на камеру, когда украинские власти начнут бороться с коррупцией. Украинский лидер в ответ громко выкрикнул: "Слава Украине!" - а задавшего вопрос украинца назвал провокатором.

Инцидент произошел в городе Черкассы во время президентского "томос-тура", на котором он хвастается полученной от Константинопольского Патриархата автокефалией для так называемой "новой Церкви" Украины. Вопрос о борьбе с коррупцией Порошенко задал пользователь Facebook Олег Лысак, записав всё на видео.

"Слава Украине! Это вам ответ, пан провокатор" - сказал президент Украины.

Напомни, что фраза "Слава Украине! Героям слава!" - это известный лозунг украинских националистов УПА*, воевавших в Великую Отечественную войну на стороне фашистской Германии и занимавшихся геноцидом еврейского и польского населения.