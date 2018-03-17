Порошенко все поменял: «юридически АТО завершается»

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенными силами в Донбассе, передает RT.

«По моей инициативе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии в Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины», — заявил украинский лидер, представляя Наева.

По его словам, «формат антитеррористической операции будет изменен на операцию объединенных сил». Так, согласно закону о реинтеграции Донбасса, формат «антитеррористической операции» (так на Украине называют военную кампанию против жителей ДНР и ЛНР) сменили на Операцию объединенных сил, а штаб АТО — на Объединенный оперативный штаб ВСУ, передает ФАН.

«Теперь уже и юридически АТО завершается. Спасибо Верховной раде, которая поддержала большинством президентский закон [о реинтеграции Донбасса]», — написал Порошенко у себя в твиттере.

Двумя днями ранее сообщалось, что самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) потребовала от Украины включить в список для обмена 297 жителей Донбасса, которые удерживаются на территории страны. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на уполномоченного по правам человека в ДНР, полномочного представителя ДНР в гуманитарной подгруппе Дарью Морозову.

«Киев подтверждает нахождение на своей территории только 81 человека. Задержание еще 216 украинские власти признавать отказываются. Между тем украинская сторона разыскивает на территории Донбасса около 115 человек. ДНР подтвердила местонахождение 14 из них. Необходимо помнить, что мы удерживаем в заключении только военных и диверсантов, чья вина была доказана», — сказала Морозова.

Она подчеркнула, что если человеку симпатизирует украинская сторона, то в ДНР «за это не сажают». Однако, по мнению Морозовой, Украина не придерживается данного правила и задерживает всех людей, которые симпатизируют ДНР. Она рассказала случай, когда на Украине задержали «69-летнего мужчину, который выехал из Донбасса для покупки удочки». По данным СМИ, Киев не отказывается от обмена пленными, но заявляет о необходимости «тщательной проработки».

Несколькими днями ранее экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко сообщил о подготовке законопроекта «О прощении», в котором жителям Крыма и Донбасса предлагается попросить «прощения» у Киева за то, что поддержали «страну-агрессора», которой украинские власти считают Россию. Отдельные статьи из законопроекта Сенченко опубликовал в фейсбуке, приведя даже форму обращения.

«Я, гражданин Украины (фамилия, имя и отчество), в период вооруженной агрессии против нашей страны совершил в ущерб интересам Украины уголовное преступление. Признаю свою вину, искренне раскаиваюсь и прошу у украинского народа и государства прощения за совершенное мной преступление», — такое заявление должны будут подписать желающие «извиниться».

Для согласившихся «попросить прощения» законопроектом предусмотрено «альтернативное наказание» — не уголовный срок, а ограничение в некоторых гражданских правах,

запрет на работу в органах власти и преподавательскую деятельность за действия в поддержку российской стороны. В соответствии с опубликованным Сенченко законопроектом «альтернативное наказание» будет действовать в отношении «извинившихся» в течение 5-10 лет.

Данная процедура предусматривается только для жителей Крыма и Донбасса, в то время как для жителей «свободной территории страны» за аналогичные действия «прощения быть не может». Естественно, Госдума и другие органы власти РФ выразили недоумение по поводу этой инициативы Киева и указали на то, что украинским властям лучше заботиться о повышении экономического уровня своей страны.

Днем ранее президент России Владимир Путин также в очередной раз выразил обеспокоенность ситуацией на юго-востоке Украины.

«Это вообще ужасно. Я всегда, когда об этом думаю, на меня производит очень сильное впечатление. Я считаю, что все там наши. Но мне хочется всегда спросить: от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса?» — сказал российский лидер.

В ОБСЕ считают, что конфликт в Донбассе может быть решен в течение этого года, передает НСН.