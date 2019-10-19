«Порошенко врал»: Савченко рассказала про Донбасс

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ВСУ выполняют все предписания минских соглашений, хотя и знал, что это не так, рассказала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По словам Савченко, нынешний глава государства Владимир Зеленский действительно стремится сделать так, чтобы все нормы соглашений, достигнутых в ходе Минского процесса, выполнялись в Донбассе.

«Минский процесс — это всего лишь желание мира, которое записано в 11 пунктах. А теперь вопрос, как реализовать это желание. И на самом деле не так то и просто все пункты выполнить. Изменилась ли риторика президента? Я считаю, что Зеленский просто начал искать механизмы, как их выполнить. Если Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали», — пояснила бывший нардеп.

После возвращения из России Порошенко вручил Савченко звезду Героя Украины, также она стала депутатом Рады. Однако в 2018 году ее лишили неприкосновенности и заключили в СИЗО, обвинив в подготовке террористического акта. В апреле этого года она вышла на свободу.

Все оговоренные в минских соглашениях по Украине законодательные акты, касающиеся амнистии для жителей Донбасса, приняты, подтвердил ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте минских соглашений. Она может применяться после возобновления суверенитета Украины»,

— отметил украинский дипломат.

Минские соглашения требуют от Киева принять закон об амнистии для участников конфликта в Донбассе. Кроме того, в конституцию страны должны быть внесены изменения, предоставляющие особый статус Донецкой и Луганской областям, имеющим право на языковое самоопределение.

Наконец, должны быть восстановлены социально-экономические связи с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

1 октября в Минске была согласована «формула Штайнмайера», подписывать которую Киев отказывался долгое время. Согласно этому документу, в день выборов особый статус для региона вводится на временной основе, а после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов — на постоянной. Эта идея была одобрена на парижской встрече «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии — еще в 2015 году.

Впрочем, Киев приступит к выполнению политической части Минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила позднее пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

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«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР», — написала Олифер в фейсбуке.

Другие условия Киева — полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга миссии ОБСЕ на всей территории Украины (вплоть до российско-украинской границы), вывод из Донбасса вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.

При этом за последнее время в Донбассе было сорвано несколько попыток развести войска в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины, соблюдение которого является одним из главных оснований для начала данного процесса. При этом ополченцы ДНР и ЛНР заявили, что они трижды сообщали о готовности приступить к отводу вооружений, но не получили ответа от представителей ВСУ.

Стоит отметить, что депутат Верховной рады Андрей Парубий заявил: некоторые западные политики оказывают давление на Владимира Зеленского.

«Я, очевидно, не могу объявлять всех имен наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах [в Донбассе], без сроков», — заявил украинский парламентарий.

Он также отметил, что Запад навязывал Киеву свои условия и раньше. При этом, добавил Парубий, ряд стран Евросоюза могут вскоре «захотеть показать», как они «разрешили на Украине противостояние и войну с Россией».

Российская сторона же неоднократно заявляла, что не является участницей внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет на восток Украины войска, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.