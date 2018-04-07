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Порошенко: война закончится нашей победой

07 апреля 2018, 20:54  •  186 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что война в его стране закончится победой Киева. Соответствующее заявление Порошенко опубликовано в его Twitter.
 
Reuters
 

«Война закончится нашей победой. У меня нет никаких сомнений по этому поводу», — заявил он.

По словам Порошенко, победить удастся, в том числе, благодаря «лучшим вооружённым силам» и тому, что правда — на стороне Киева.

Ранее украинский президент заявил, что в мае завершится режим антитеррористической операции в Донбассе. 

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