Порошенко: война закончится нашей победой

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что война в его стране закончится победой Киева. Соответствующее заявление Порошенко опубликовано в его Twitter.

«Война закончится нашей победой. У меня нет никаких сомнений по этому поводу», — заявил он.

По словам Порошенко, победить удастся, в том числе, благодаря «лучшим вооружённым силам» и тому, что правда — на стороне Киева.

Ранее украинский президент заявил, что в мае завершится режим антитеррористической операции в Донбассе.