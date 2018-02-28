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Порошенко внёс в Раду законопроект о национальной безопасности

28 февраля 2018, 12:54  •  154 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект о национальной безопасности.
 
Reuters
 

Документ размещён на сайте парламента Украины.

По словам спикера Рады Андрея Парубия, законопроект важен для реформы сектора безопасности и является «существенным шагом» на пути Украины к НАТО.

«Только что в Верховную раду поступил важнейший законопроект о национальной безопасности. Этот законопроект является приоритетным, и я безотлагательно направляю его на рассмотрение профильному комитету и даю поручение безотлагательно его рассмотреть», — цитирует Парубия «Украинская правда».

Ранее Порошенко ввёл в действие решение СНБО о внесении в Верховную раду закона «О национальной безопасности Украины».

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