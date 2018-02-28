Порошенко внёс в Раду законопроект о национальной безопасности

Украинский президент Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект о национальной безопасности.

Документ размещён на сайте парламента Украины.

По словам спикера Рады Андрея Парубия, законопроект важен для реформы сектора безопасности и является «существенным шагом» на пути Украины к НАТО.

«Только что в Верховную раду поступил важнейший законопроект о национальной безопасности. Этот законопроект является приоритетным, и я безотлагательно направляю его на рассмотрение профильному комитету и даю поручение безотлагательно его рассмотреть», — цитирует Парубия «Украинская правда».

Ранее Порошенко ввёл в действие решение СНБО о внесении в Верховную раду закона «О национальной безопасности Украины».