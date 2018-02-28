|
Порошенко внёс в Раду законопроект о национальной безопасности
28 февраля 2018, 12:54 • 154 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект о национальной безопасности.
Reuters
Документ размещён на сайте парламента Украины.
По словам спикера Рады Андрея Парубия, законопроект важен для реформы сектора безопасности и является «существенным шагом» на пути Украины к НАТО.
«Только что в Верховную раду поступил важнейший законопроект о национальной безопасности. Этот законопроект является приоритетным, и я безотлагательно направляю его на рассмотрение профильному комитету и даю поручение безотлагательно его рассмотреть», — цитирует Парубия «Украинская правда».
Ранее Порошенко ввёл в действие решение СНБО о внесении в Верховную раду закона «О национальной безопасности Украины».
Подпишитесь на нас
154
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
22 февраля 2018, 01:09
|
23 февраля 2018, 12:54
|
24 февраля 2018, 01:54
|
27 февраля 2018, 14:24
|
26 февраля 2018, 15:39
|
23 февраля 2018, 06:24
|
23 февраля 2018, 19:24