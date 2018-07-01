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Порошенко вновь пообещал поднять над Севастополем украинский флаг

01 июля 2018, 15:39  •  135 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что над Севастополем будет поднят украинский флаг. Данное заявление было сделано им в рамках поздравления личного состава ВМС с профессиональным праздником.
 
©Serguei Fomine globallookpress.com
 

«Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а государственный флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также пожелал военным «решимости и настойчивости на пути к великой победе».

Порошенко неоднократно выступал с аналогичными заявлениями. Так, 9 июня он выразил уверенность в том, что над Севастополем «будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн».

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева в беседе с НСН оценила его слова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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