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Порошенко вновь пообещал поднять флаг Украины над Донецком
26 августа 2019, 11:39 • 97 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность, что над Донецком будет поднят украинский флаг. Так он поздравил жителей Донецка с Днём города.
Reuters
«Я уверен, придёт время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!» — написал он в Facebook.
Политик отметил, что «от запада до востока — Украина единая».
В прошлом году Порошенко также обещал поднять над Донецком флаг Украины.
Кроме того, он неоднократно заявлял, что над Севастополем будет развеваться украинский флаг.
Крым стал российским регионом по результатам проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.
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