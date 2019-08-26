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Порошенко вновь пообещал поднять флаг Украины над Донецком

26 августа 2019, 11:39  •  97 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность, что над Донецком будет поднят украинский флаг. Так он поздравил жителей Донецка с Днём города.
 
Reuters
 

«Я уверен, придёт время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!» — написал он в Facebook.

Политик отметил, что «от запада до востока — Украина единая».

В прошлом году Порошенко также обещал поднять над Донецком флаг Украины.

Кроме того, он неоднократно заявлял, что над Севастополем будет развеваться украинский флаг.

Крым стал российским регионом по результатам проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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