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Порошенко вновь не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу "майдана"

07 мая 2019, 11:54  •  18 • Украина

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Действующий президент Украины Петр Порошенко не явился во вторник на допрос в Генеральную прокуратуру страны (ГПУ) в рамках расследования по делу "майдана". Об этом сообщил во вторник журналистам начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Президента вызывали сегодня на допрос на 10:00, но он вновь не явился", - сказал представитель прокуратуры.

По его словам, главу государства неоднократно вызывали в ГПУ. "Несмотря на десятки напоминаний, приглашений в прокуратуру для подписания протокола допроса, который состоялся еще в 2016 году по видеосвязи, никакой реакции не было", - отметил Горбатюк. Он сообщил, что надзорный орган и "дальше будет вызывать Порошенко, чтобы он подписал протокол, после чего протокол приобретет процессуальный характер".

Горбатюк подчеркнул, что в случае повторной неявки Порошенко ГПУ обратится в суд, по решению которого будет наложен штраф. "Это мы реализуем после прекращения полномочий Порошенко как президента", - сказал начальник управления.

Он напомнил, что 7 мая планировался второй по счету допрос Порошенко в качестве свидетеля в расследовании уголовных производств, касающихся преступлений, совершенных на "майдане".

Неподписанный протокол

Порошенко до сих пор не подписал протокол своего допроса, проведенного 18 ноября 2016 года по уголовному делу о событиях во время "майдана". Протокол передавали главе государства через генпрокурора Украины и помощников семь раз. Неподписание документа не позволяет приобщить показания Порошенко к делу.

Ранее глава государства заявлял, что не удовлетворен расследованием преступлений на "майдане", которое проводит спецдепартамент ГПУ во главе с Горбатюком. В свою очередь Горбатюк считает, что президент несет персональную ответственность за то, что спустя пять лет уголовные дела по событиям "майдана" остаются без качественного расследования и судебного вердикта. По словам начальника управления, Высший совет правосудия Украины, в котором находятся представители президента, не реагировал на жалобы следствия о затягивании рассмотрения дел и нарушении законодательства судьями. Более того, Порошенко лично подписал законы, которые вредили расследованию и создавали основания "для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам", считает Горбатюк.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "майдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Генпрокуратура Украины возбудила в этой связи в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича заочное уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. Сам бывший глава государства и его адвокаты заявили, что это дело является чистым политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления.

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