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Порошенко вновь не пришёл на допрос в ГБР
10 сентября 2019, 12:24 • 142 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Его показания принёс адвокат Игорь Головань.
© Petro Poroshenko globallookpress.com
По его словам, экс-глава государства не явился из-за занятости в Верховной раде.
«Они должны понимать, что работа парламента — это уважительная причина неявки на допрос», — цитирует юриста Интерфакс-Украина.
Порошенко неоднократно игнорировал повестки на допросы. Так, 6 сентября его адвокат объяснил это тем, что документ якобы был оформлен с нарушениями.
Руководитель ГБР Роман Труба заявил, что политик «уходит от допросов с использованием сомнительных причин».
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