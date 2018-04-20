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Порошенко внес в Раду законопроект о лишении гражданства крымчан, получивших паспорт РФ
20 апреля 2018, 19:09 • 82 • Украина
КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко предложил дополнить закон "О гражданстве Украины" положением, которое позволит лишить украинского гражданства крымчан, получивших паспорт РФ. Об этом говорится в законопроекте, который опубликован на сайте Верховной рады.
В частности, статью 19 данного закона, которая посвящена основаниям для потери гражданства Украины, он предлагает дополнить еще одним пунктом: "Приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым <...>".
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