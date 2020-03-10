Порошенко ведёт переговоры с отставными министрами-соросятами по поводу «осады» ГБР

Пётр Порошенко и его «штабные» провели переговоры с отставленными министрами правительства Гончарука. Как пишут инсайдерские источники, экс-министры по делам АТО (Коляда) и соцполитики (Скалецкая) пообщались с лидерами фракции «Европейская солидарность» — Ириной Геращенко и Артуром Герасимовым.С одной стороны, стало ясно, кто представлял интересы команды Порошенко в правительстве Гончарука, отправленном в отставку на прошлой неделе. С другой стороны, такой сбор означает, что экс-главком не собирается сдаваться без боя, и власть майдана будет мстить. Особенно если учесть, что бывшая чиновница по делам АТО Оксана Коляда имеет не только опыт участия в боевых действиях на Донбассе, но и рычаги влияния на всевозможные ветеранские и патриотические объединения, которые подкармливала последние полгода. Ну, а у бывшего президента еще остались кое-какие деньги для спонсирования акций протеста…Поэтому участники заговора обговорили условия консолидации порохоботов и соросят. Главными объектами нападения станут президент Зеленский, Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем, ГБРи лично Ирина Венедиктова, от которой зависят уголовные перспективы бывшего президента. Именно по ней будет нанесен первый и основной удар. И дело не только в Порошенко, которого могут посадить. Петр Алексеевич и остатки соросятника призваны выполнить важную международную миссию – не позволить ГПУ (а именно на место Рябошапки прочат Ирину Венедиктову) разморозить дело против «Бурисмы» и семьи Байденов. Недаром же все послы бегали за Зеленским, умоляя его не портить международный имидж Украины – имелась в виду отставка «соросенка-генпрокурора». Однако, Рябошапку все уже удалось убрать руками парламента (недостающие голоса дали ОПЗЖ), и Дональд Трамп стал на шаг ближе к победе на президентских выборах. Неудивительно, что в ближайшее время Украину ждет скандал с перезагрузкой НАБУ и «ликвидацией» Сытника на спасение которого бросят всех антикоррупционеров, ну а штабу Порошенко поручено сдерживать натиск республиканцев США на генпрокурорском направлении.