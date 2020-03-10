Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Р...
"Пусть их место займёт Россия!": Сирийцы с позором прогнали очередной ...
В Эстонию - санитаров: Делягин в ответ на истерику Таллина напомнил о "поли...
России угрожает «крымский сценарий» в Сирии
Главная / Украина

Порошенко ведёт переговоры с отставными министрами-соросятами по поводу «осады» ГБР

10 марта 2020, 16:35  •  120 • Украина


Пётр Порошенко и его «штабные» провели переговоры с отставленными министрами правительства Гончарука. Как пишут инсайдерские источники, экс-министры по делам АТО (Коляда) и соцполитики (Скалецкая) пообщались с лидерами фракции «Европейская солидарность» — Ириной Геращенко и Артуром Герасимовым.

С одной стороны, стало ясно, кто представлял интересы команды Порошенко в правительстве Гончарука, отправленном в отставку на прошлой неделе. С другой стороны, такой сбор означает, что экс-главком не собирается сдаваться без боя, и власть майдана будет мстить. Особенно если учесть, что бывшая чиновница по делам АТО Оксана Коляда имеет не только опыт участия в боевых действиях на Донбассе, но и рычаги влияния на всевозможные ветеранские и патриотические объединения, которые подкармливала последние полгода. Ну, а у бывшего президента еще остались кое-какие деньги для спонсирования акций протеста…

Поэтому участники заговора обговорили условия консолидации порохоботов и соросят. Главными объектами нападения станут президент Зеленский, Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем, ГБРи лично Ирина Венедиктова, от которой зависят уголовные перспективы бывшего президента. Именно по ней будет нанесен первый и основной удар. И дело не только в Порошенко, которого могут посадить. Петр Алексеевич и остатки соросятника призваны выполнить важную международную миссию – не позволить ГПУ (а именно на место Рябошапки прочат Ирину Венедиктову) разморозить дело против «Бурисмы» и семьи Байденов. Недаром же все послы бегали за Зеленским, умоляя его не портить международный имидж Украины – имелась в виду отставка «соросенка-генпрокурора». Однако, Рябошапку все уже удалось убрать руками парламента (недостающие голоса дали ОПЗЖ), и Дональд Трамп стал на шаг ближе к победе на президентских выборах. Неудивительно, что в ближайшее время Украину ждет скандал с перезагрузкой НАБУ и «ликвидацией» Сытника на спасение которого бросят всех антикоррупционеров, ну а штабу Порошенко поручено сдерживать натиск республиканцев США на генпрокурорском направлении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
10 марта 2020, 03:35
Порошенко готовится уехать «на лечение», если не удастся подкупить нового Генпрокурора
10 марта 2020, 09:35
Беларусь: нефть, рубль и интеграция
10 марта 2020, 07:35
«Порошенко – агент Путина, и должен сидеть» – Портнов
10 марта 2020, 16:35
Проект «Анти-Россия» стал пожирать украинских олигархов
10 марта 2020, 14:35
Джемилёв: крымские татары не будут участвовать в обмене «с бандитами»
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
10 марта 2020, 09:35
"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийским ЗРК...
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст ...
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Мински...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2020, 00:35
Без "нефтянки" ни-ни: Белорусский дипломат назвал бессмысленной работу над интеграцией с Россией
07 марта 2020, 23:35
"Голый, маленький и слева": Ультиматум Зеленского по Донбассу назвали "анекдотом дня"
09 марта 2020, 11:35
На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе
04 марта 2020, 09:35
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию, пока неудачно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.