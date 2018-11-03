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Порошенко в Стамбуле проводит встречу с константинопольским патриархом

03 ноября 2018, 12:24  •  82 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко в Стамбуле проводит встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
 
©president.gov.ua
 

«Президент проводит переговоры со вселенским патриархом Варфоломеем накануне подписания исторического соглашения о создании независимой Украинской православной церкви», — написал он в Facebook.

Ранее в Киеве сообщили, что Порошенко во время визита в Турцию планирует встретиться с Варфоломеем. 

25 октября константинопольский патриарх заявил, что вопрос предоставления автокефалии церкви на Украине будет решён «в каноническом порядке».

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