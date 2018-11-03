Украинский лидер Пётр Порошенко в Стамбуле проводит встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Президент проводит переговоры со вселенским патриархом Варфоломеем накануне подписания исторического соглашения о создании независимой Украинской православной церкви», — написал он в Facebook.

Ранее в Киеве сообщили, что Порошенко во время визита в Турцию планирует встретиться с Варфоломеем.

25 октября константинопольский патриарх заявил, что вопрос предоставления автокефалии церкви на Украине будет решён «в каноническом порядке».