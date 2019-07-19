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Порошенко в Европарламенте пустили только на галерку

19 июля 2019, 12:09  •  70 • В России

Занимавший еще недавно пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко опять оконфузился. Проигнорировав допрос в Государственном бюро расследований, куда его вызвали по делу об уклонении от налогов и отмывании доходов на сумму порядка 300 миллионов долларов, он отправился в Европу. Мол, он, конечно, явится на допрос, но попозже, а сейчас у него назначены важные переговоры с новоизбранными членами Европарламента. И, вообще, у него замечательная речь заготовлена, которой он потрясет стены Европарламента, выступив по вопросу «об освобождении всех заложников Кремля из плена».

Однако, не сложилось. Порошенко в Страсбурге не пустили не только на трибуну, а и даже в зал заседаний. Бывшего главу Украины, оказалось, никто в Европарламент не приглашал, выступление его не планировал. Да и кто он теперь с нынешним своим статусом, кроме того, что подозреваемый по уголовным делам. Впрочем, Порошенко буйствовать не стал, и на галерку в Европарламенте его все же пустили, как обычного туриста. Никаких иных мероприятий, как выяснили украинские журналисты, в графике Порошенко не значилось, и никаких других встреч он в Страсбурге не проводил.

Для сторонников Порошенко на Украине очевидно, что в этом конфузе их лидера сработала «подлая рука Кремля», наверняка вычеркнувшая экс-главу Украины из списка. Для самого Порошенко случившееся - болезненный удар по самолюбию. Понятно, что он будет бегать от допросов до той поры, пока не получит в руки заветное теперь для него удостоверение народного депутата Украины, дающее ему неприкосновенность. А вдруг его партия не сможет пройти в парламент? Хотя, по всем опросам партия Порошенко должна это сделать и даже с приличным результатом. И тогда Петр Алексеевич сможет уже расположиться в зале Европарламента, имея для этого достаточные основания.

Но беда может ему грозить с другой стороны. Зеленский перед выборами президента обещал отменить депутатскую неприкосновенность, и вряд ли у кого есть сомнения. Что украинский парламент в новом составе займется этим вопросом одним из первых. Так что Порошенко все же стоит присмотреть себе страну дальнейшего пребывания, которая не выдает сбежавших в нее Украине. Да и России тоже. Уголовные дела в отношении Порошенко множатся, как грибы, и какое–либо точно выстрелит. А недругов, желающих на не оттоптаться и свалить всю ответственность на него, тоже более, чем достаточно.

Так что галерка для Порошенко – это еще не самый плохой вариант.

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