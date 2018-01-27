Порошенко в Давосе и стратегия, не дающая осечек

- Ну как, он все стоит там? – переминаясь с ноги на ногу, спросил Трамп ближайшего советника.

- Сейчас посмотрю, - тот ловко ввинтился в толпу, а через минуту вернулся с неутешительными новостями. – Стоит и не собирается никуда уходить.

На подходах к мужскому туалету Всемирного экономического форума в Давосе, напротив двери с нарисованным на ней силуэтом джентльмена в цилиндре, решительной глыбой контролировал проходящих мимо участников исполняющий обязанности президента одной европейской страны Петро Порошенко. Заветная фляжечка, получившая среди сотрудников Управления Государственной охраны, ласковое название «помпа» выпирала через из внутреннего нагрудного кармана через пиджак, а из подмышки торчал смятый рулон картона с какой-то надписью. Проходящие могли видеть только два куска из написанного. На одном корявым почерком и толстым пером было выведено «money», на другом, еще более разлохмаченном, с трудом можно было с трудом прочитать «avelin». На лице Петра аршинными буквами был написан мрачный коктейль из решимости и обреченности.

- А что он стоит? – Дональд поерзал ногами.

- Ждет встречи с Вами?

- Со мной? Вы что, идиоты, пообещали ему рандеву со мной?

- Нет, господин президент, мы ничего не обещали, даже никаких прикидок не делали. Это его министр иностранных дел Клим-кин сказал, что Вы с ним поговорите как два президента. Проведете переговоры, денег там пообещаете, «Джавелины» дадите.

- Сколько я вам всем должен говорить, что США ничего не будут давать и раздавать, Мы не Россия, мы должны только продавать. Ох! – Трамп с трудом сдержал порыв. – А что он там-то стоит?

- Сэр, это он по примеру одного из лидеров оппозиции своей страны, помните даму с косой, сэр. Она Вас как раз тогда у выхода из комнаты джентльменов зацепила. Сэр, они теперь думают, господин президент, что это удачное место. Наверное, Клим-кин рассказал ему. Он, кстати, потом поправился, заявил, что Ваша встреча пройдет на полях саммита. Наверное, они так понимают поля, сэр. Насколько я знаю, они там как раз в поля ходят для этого, сэр.

- Она хоть на выходе ловила, а этот…, - Трамп Досадливо поморщился. - Какие они там идиоты, и фамилии у них тоже.. могли бы быть поблагозвучнее.

- Да, сэр, Вы правы, сэр. Мы тут недавно попытались перевести, как зовут одного из советников главы МВД, получилась полная бессмыслица Звездун Кожный.

- Может, уйдет? – морщась, предположил Трамп. Терпение его организма подходило к последней черте.

- Это вряд ли сэр. У него стратегическая позиция, как он рассказал, сдерживать натиск России на европейские ценности. Мы его еле сумели остановить, когда у Вас были переговоры с президентом Руанды. Он, как увидел, что там флаг желто-голубой, ринулся к вам, думал, это с ним встреча. Как медведь пошел, распевая песню «Еще жива». Три сотрудника Secret Service в госпитале, сэр.

- А, может, ну его куда подальше, проигнорировать совсем? – с надеждой спросил Трамп.

- Бесполезно, сэр, Все равно скажет, что встречался. Он Вашему предшественнику Обаме только руку пожал, а всем рассказал, что переговоры провел.

- Рекс, спасай, - обратился Трамп к стоящему рядом Государственному секретарю Тиллерсону. – Давай, займи его там чем-нибудь из дипломатического репертуара: мир-дружба-жвачка-джавелины. А я уж до самолета потерплю как-нибудь.

- Вот видите, пан президент, наша тактика дала успешный результат, - убеждал через полчаса Петра Порошенко министр иностранных дел Павло Климкин, которого прямо-таки распирало от гордости. – Не знаю, кто вам швабру с тряпкой вручил, перепутал, наверное. Главное, я Вам говорил, пан президент, что это место – стратегический плацдарм, никто не минует. Понятно, Трамп улетел, у него там скандал за скандалом, но ведь Госсекретарь пришел на переговоры. Успех! Партнерство подтверждено. Сколько тем затронули, пока он, гм, … руки вытирал. Без осечек стратегия работает!

Займите его: "Мир-дружба-жвачка-джавелины!" Только бы до самолета добраться.Фото: REUTERS

… Трамп с чувством глубокого облегчения вышел из туалета в самолете, уселся в кресло, открыл доклад ЦРУ о ситуации в Африке.

- А с Руандой я неплохо провел переговоры, - с неожиданной легкостью отметил он. – Перспективная страна, первая экономика в Африке по темпам развития. Кофе, туризм. И с коррупцией они там борются по-настоящему, на 44 месте в мире уже. Не то, что эти, дежурящие у туалета, которые стали лидерами по коррупции в мире. Есть о чем с ними говорить.