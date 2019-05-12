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Порошенко уволил замглавы своей администрации
12 мая 2019, 00:54 • 40 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Reuters
«Освободить Филатова Алексея Валерьевича от должности заместителя главы администрации президента Украины», — говорится в документе.
Филатов занимал данный пост с 2014 года. Он отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента.
Ранее Порошенко уволил командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.
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