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Порошенко уволил уполномоченного правам ребёнка Кулебу
19 мая 2019, 15:09 • 48 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко уволил уполномоченного правам ребёнка Николая Кулебу. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
Reuters
«Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребёнка», — говорится в указе.
Ранее Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины.
Также он отправил в отставку бывшего генсека Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена с поста своего советника.
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