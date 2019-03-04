|
Порошенко уволил первого заместителя секретаря СНБО
04 марта 2019, 14:54 • 80 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что уволил первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Reuters
«Перед вылетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также он снят с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля», — цитирует «112 Украина» президента.
По его словам, он видит своей задачей создать такие условия, при которых люди поверят в беспристрастность расследования.
«Чтобы каждый мог убедиться, что в подобных ситуациях, если доказана вина, не спасут ни должность, ни связи, ни фамилии, ни давние знакомства с президентом», — добавил он.
Как указывает телеканал, 25 февраля появилась информация, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, поставлял оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два — четыре раза ценам.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента Порошенко в связи с «хищениями в армии» Украины.
В НАБУ заявляли, что проверят сообщения о масштабных «хищениях».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 февраля 2019, 09:24
|
01 марта 2019, 23:39
|
02 марта 2019, 14:24
|
02 марта 2019, 19:09
|
26 февраля 2019, 06:24
|
27 февраля 2019, 05:09
|
01 марта 2019, 09:09