Порошенко уволил первого заместителя секретаря СНБО

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что уволил первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

«Перед вылетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также он снят с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля», — цитирует «112 Украина» президента.

По его словам, он видит своей задачей создать такие условия, при которых люди поверят в беспристрастность расследования.

«Чтобы каждый мог убедиться, что в подобных ситуациях, если доказана вина, не спасут ни должность, ни связи, ни фамилии, ни давние знакомства с президентом», — добавил он.

Как указывает телеканал, 25 февраля появилась информация, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, поставлял оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два — четыре раза ценам.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента Порошенко в связи с «хищениями в армии» Украины.

В НАБУ заявляли, что проверят сообщения о масштабных «хищениях».