Порошенко увидел в Саакашвили и Савченко канал между Днепром и Москвой-рекой

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Масштабные операции СБУ войдут в учебники будущих спецслужб, провозгласил украинский лидер.

Президент Украины Петр Порошенко назвал "разоблачение" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Героя Украины Надежды Савченко достойным страниц учебников для спецслужб.

По его словам, за два последних месяца СБУ провела масштабные операции, достойные страниц в учебниках для будущих сотрудников спецслужб. Сначала они якобы блестяще разоблачили связь "лагеря протеста" под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в России, сидящей "под колпаком ФСБ ". Затем оба "пророссийских" политика были обезврежены, утверждает украинский лидер.

"Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москвой-рекой, по которому они переправляли эти 30 серебренников", - заявил Порошенко. По его мнению, Саакашвили и Савченко готовили на Украине "государственный переворот в интересах России".