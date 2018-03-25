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Порошенко увидел в Саакашвили и Савченко канал между Днепром и Москвой-рекой
25 марта 2018, 11:09 • 38 • Политика
Масштабные операции СБУ войдут в учебники будущих спецслужб, провозгласил украинский лидер.
Президент Украины Петр Порошенко назвал "разоблачение" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Героя Украины Надежды Савченко достойным страниц учебников для спецслужб.
По его словам, за два последних месяца СБУ провела масштабные операции, достойные страниц в учебниках для будущих сотрудников спецслужб. Сначала они якобы блестяще разоблачили связь "лагеря протеста" под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в России, сидящей "под колпаком ФСБ ". Затем оба "пророссийских" политика были обезврежены, утверждает украинский лидер.
"Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москвой-рекой, по которому они переправляли эти 30 серебренников", - заявил Порошенко. По его мнению, Саакашвили и Савченко готовили на Украине "государственный переворот в интересах России".
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