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Порошенко уверен, что Украина станет членом «большой европейской семьи»
19 мая 2018, 13:54 • 72 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко сделал заявление по случаю Дня Европы, который отмечается в стране для демонстрации стремления к сближению со странами ЕС.
Reuters
«Европа — это уже давно не только географическая категория. Это прежде всего общие ценности независимости, демократии и уважения к человеку, его правам и свободам», — написал он в Twitter.
Украинский лидер выразил уверенность, что страна «непременно станет членом большой европейской семьи».
Ранее в ЕС заявили об отсутствии прогресса в реформах на украинской таможне.
5 апреля Верховная рада приняла в первом чтении закрепляющий стремление в НАТО и ЕС президентский законопроект.
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