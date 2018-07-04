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Порошенко уверен, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину

04 июля 2018, 23:09  •  103 • Украина

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Он также выразил уверенность, что именно тогда и была создана украинская церковь, которая сегодня должна стать независимой.

"28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", - цитирует пресс-служба Порошенко его интервью сербскому телеканалу РТС.

Россия, по его словам, сегодня мешает Украине иметь независимую церковь.

Новые украинские власти в последний год активно заговорили о необходимости предоставления автокефалии раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата. В этой связи Порошенко уже обратился с соответствующей просьбой к патриарху Константинопольскому Варфоломею.

Князь Владимир - один из самых почитаемых в России святых и уникальная фигура в истории древней Руси. Согласно летописям, он в 988 году в византийской Корсуни (сейчас город Херсонес в Крыму) принял христианство, что предопределило путь развития Руси на многие века вперед. В этом году Русская православная церковь отмечает 1030-летие Крещения Руси.

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