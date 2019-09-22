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Порошенко утверждает, что согласованной "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существовало

22 сентября 2019, 15:09  •  110 • Украина

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Согласованной "формулы Штайнмайера", регулирующей порядок проведения выборов в Донбассе, не существует. С таким утверждением в интервью украинскому "5 каналу" выступил экс-президент Украины Петр Порошенко.

В конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером был предложен вариант, который получил название "формула Штайнмайера", где был предложен механизм предоставления Донбассу особого статуса, как этого требуют минские соглашения. Формула предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой "формулы Штайнмайера", якобы с кем-то согласованной, не существует", - сказал Порошенко. По его словам, предложение министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по Донбассу заключалось в выполнении ряда условий: должен был быть сформирован компонент по безопасности в Донбассе, проведена "безупречная организация выборов", после чего ОБСЕ признает эти выборы свободными и демократическими, а также соответствующими критериям организации. Порошенко отметил, что в случае выполнения всех этих условий Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через два недели после выборов, а непосредственно в день выборов.

Экс-президент также утверждал, что никакие другие позиции относительно этих предложений тогда не высказывались.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что контактная группа на заседании в среду в Минске письменно не согласовала "формулу Штайнмайера" из-за "технического недоразумения". По его словам, у представителя Украины Леонида Кучмы были замечания, в текст, возможно "будет что-то добавлено или что-то изъято".

По заявлению полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова, Киев сорвал выполнение договоренностей советников глав стран "нормандской четверки", отказавшись подписать "формулу Штайнмайера". Тем самым, по словам Грызлова, Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, а также поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", поскольку условием его проведения является наличие успешного результата по двум указанным направлениям.

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