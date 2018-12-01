Порошенко утверждает, что Россия сосредоточила силы на границе с Украиной

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы развернула военную «наземную группировку» вдоль украинской границы. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина» во время передачи силовикам военной техники.

«В целом вокруг Украины, вдоль границы… развёрнута наземная группировка общей численностью более 80 тысяч военнослужащих, около 1,4 тысячи артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тысячи боевых бронированных машин, более 500 самолётов и 300 вертолётов», — цитирует Порошенко РИА Новости.

27 ноября Порошенко заявил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны, в связи с чем было принято решение о введении военного положения в стране.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что Порошенко лжёт про угрозу войны с Россией из страха перед лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.