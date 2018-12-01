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Порошенко утверждает, что Россия сосредоточила силы на границе с Украиной
01 декабря 2018, 19:39 • 128 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы развернула военную «наземную группировку» вдоль украинской границы. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина» во время передачи силовикам военной техники.
Reuters
«В целом вокруг Украины, вдоль границы… развёрнута наземная группировка общей численностью более 80 тысяч военнослужащих, около 1,4 тысячи артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тысячи боевых бронированных машин, более 500 самолётов и 300 вертолётов», — цитирует Порошенко РИА Новости.
27 ноября Порошенко заявил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны, в связи с чем было принято решение о введении военного положения в стране.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что Порошенко лжёт про угрозу войны с Россией из страха перед лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.
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