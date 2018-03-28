Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ об утверждении национальной программы сотрудничества под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2018 год. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Годовая национальная программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания комиссии Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве, других важных договорённостей со стороной НАТО», — говорится в сообщении.

Как отмечается, программа является стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году.

Кроме того, документ определяет практические мероприятия по реализации политики евро-атлантической интеграции Украины, реформированию сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами и рекомендациями альянса.

Ранее Порошенко заявил, что намерен в ближайшее время внести в Конституцию поправки о планах Украины вступить в Евросоюз и НАТО.