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Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО

28 марта 2018, 23:24  •  56 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ об утверждении национальной программы сотрудничества под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2018 год. Об этом сообщает его пресс-служба.
 
globallookpress.com © Krystian Dobuszynski
 

«Годовая национальная программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания комиссии Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве, других важных договорённостей со стороной НАТО», — говорится в сообщении.

Как отмечается, программа является стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году.

Кроме того, документ определяет практические мероприятия по реализации политики евро-атлантической интеграции Украины, реформированию сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами и рекомендациями альянса.

Ранее Порошенко заявил, что намерен в ближайшее время внести в Конституцию поправки о планах Украины вступить в Евросоюз и НАТО.

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