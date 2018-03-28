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Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО
28 марта 2018, 23:24 • 56 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ об утверждении национальной программы сотрудничества под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2018 год. Об этом сообщает его пресс-служба.
globallookpress.com © Krystian Dobuszynski
«Годовая национальная программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания комиссии Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве, других важных договорённостей со стороной НАТО», — говорится в сообщении.
Как отмечается, программа является стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году.
Кроме того, документ определяет практические мероприятия по реализации политики евро-атлантической интеграции Украины, реформированию сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами и рекомендациями альянса.
Ранее Порошенко заявил, что намерен в ближайшее время внести в Конституцию поправки о планах Украины вступить в Евросоюз и НАТО.
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