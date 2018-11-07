Порошенко утвердил наказание для нарушающих границу Украины россиян

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы гражданами «страны-агрессора».

«Возвращено с подписью президента», — говорится в пояснении к документу на сайте Верховной рады.

Согласно закону, незаконное пересечение госграницы будет наказываться лишением свободы на срок до трёх лет, повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — до пяти лет, а совершение их с применением оружия — до восьми лет.

Украинский парламент принял соответствующий закон 18 октября.