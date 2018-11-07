|
Порошенко утвердил наказание для нарушающих границу Украины россиян
07 ноября 2018, 13:54 • 63 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы гражданами «страны-агрессора».
РИА Новости
«Возвращено с подписью президента», — говорится в пояснении к документу на сайте Верховной рады.
Согласно закону, незаконное пересечение госграницы будет наказываться лишением свободы на срок до трёх лет, повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — до пяти лет, а совершение их с применением оружия — до восьми лет.
Украинский парламент принял соответствующий закон 18 октября.
Подпишитесь на нас
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
06 ноября 2018, 15:24
|
02 ноября 2018, 20:24
|
02 ноября 2018, 10:25
|
02 ноября 2018, 20:24
|
02 ноября 2018, 17:09
|
02 ноября 2018, 00:54
|
06 ноября 2018, 02:09