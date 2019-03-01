Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Поймали на лжи: СМИ выяснили, что Трамп хотел предоставить своему зятю доступ к ...
"Никто не будет жить долго и счастливо" Сатановский про конфронтацию Р...
"А кто с ним будет разговаривать?" В соцсетях удивились заявлению Зеле...
«Укртрансгаз» ввёл суточные балансировки природного газа
Главная / Украина

Порошенко ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями

01 марта 2019, 12:09  •  87 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с избирателями ущипнул за нос незнакомого мужчину. Об этом в своём Facebook сообщила журналист Татьяна Высоцкая.
 
Reuters
 

Она опубликовала видеозапись инцидента. По её словам, это произошло, когда Порошенко встречался с избирателями в Запорожье. 

На записи видно, как Порошенко хлопнул мужчину по плечу, ущипнул его за нос, после чего рассмеялся и пошёл дальше. 

«Это свидетельствует о том, что неуважение к людям со стороны президента является систематическим явлением», — заявила Высоцкая. 

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Запорожье 27 февраля Порошенко сорвал шапку с женщины.

В администрации президента Украины заявили, что это произошло «случайно».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 02:24
В БПП предложили проверить источники финансирования «Батькивщины»
28 февраля 2019, 16:54
Додон заговорил о «широкой коалиции национального согласия» без Шора
28 февраля 2019, 19:54
В Крыму прокомментировали решение Украины больше не выставлять на электронные торги судно «Норд»
Загрузка...
01 марта 2019, 12:09
В Госдуме назвали безумием заявление Климкина о России и Белоруссии
01 марта 2019, 12:09
Порошенко ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями
28 февраля 2019, 16:39
Эксперт оценил обещание Зеленского посадить в тюрьму одного из кандидатов в президенты
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
01 марта 2019, 05:54
Индия показала доказательства, что F-16 Пакистана использовали ракеты AIM-120 в возду...
01 марта 2019, 02:39
Небензя снова раскрыл глаза миру, рассказав о "кульминации американского спектак...
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США &quo...
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках в...
01 марта 2019, 05:54
"Системный феномен": Порошенко схватил за нос мужчину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
23 февраля 2019, 11:56
Интервью Шария телеканалу с Западной Украины
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
25 февраля 2019, 14:09
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.