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Порошенко улетел с семьей в Турцию без охраны - СМИ
29 июля 2019, 20:54 • 52 • Политика
Экс-президент Украины Петр Порошенко написал заявление об отказе от госохраны и вылетел вместе с семьей с Украины в Турцию. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник.
По его данным, часть членов семьи экс-президента выехала с Украины еще на прошлой неделе. Другая часть вместе с ним выехала в воскресенье. "Улетели в Стамбул", - рассказал источник.
На какой срок Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны, не уточняется. По законодательству Украины, экс-президентам предоставляется государственная охрана пожизненно.
Как сообщило издание, что ранее Порошенко заявил "Украинской правде" о планах выехать за границу на отдых.
Напомним, весной 2019 года Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому на выборах президента. С тех пор многие ждут, что бывший президент скроется за границей от возможного уголовного преследования по обвинениям в коррупции.
В адрес бывшего украинского лидера звучали неоднократные подозрения в расхищении госсредств. Недавно он побывал на допросе в Госбюро расследований Украины, куда его пришлось вызывать дважды.
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