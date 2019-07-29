Порошенко улетел с семьей в Турцию без охраны - СМИ

По его данным, часть членов семьи экс-президента выехала с Украины еще на прошлой неделе. Другая часть вместе с ним выехала в воскресенье. "Улетели в Стамбул", - рассказал источник.

На какой срок Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны, не уточняется. По законодательству Украины, экс-президентам предоставляется государственная охрана пожизненно.

Как сообщило издание, что ранее Порошенко заявил "Украинской правде" о планах выехать за границу на отдых.

Напомним, весной 2019 года Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому на выборах президента. С тех пор многие ждут, что бывший президент скроется за границей от возможного уголовного преследования по обвинениям в коррупции.

В адрес бывшего украинского лидера звучали неоднократные подозрения в расхищении госсредств. Недавно он побывал на допросе в Госбюро расследований Украины, куда его пришлось вызывать дважды.