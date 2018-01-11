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Порошенко украл миллиард долларов у Януковича

11 января 2018, 18:54  •  347 • В России

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесщины Михаил Саакашвили объявил, что приостанавливает акции протеста своих сторонников в Киеве. Официально – из-за необходимости провести переговоры с союзниками. Но, вполне вероятно – из-за минусовых температур в столице Украины, когда скакать не так весело. Но занимающий пост президента Украины Петр Порошенко напрасно выдохнул с удовлетворением от этой новости, потому что Миша (так его зовет половина Грузии, и это не фамильярность) тут же нанес мощнейший удар по нынешней украинской власти. По самому больному месту, по свидомости (украинской сознательности) и по гидности (достоинству). Мужчины поймут, как это больно.

Михаил Николозович в эфире телеканала NewsOne заявил, что полтора миллиарда долларов, которые, как утверждал Порошенко, будто заведенный петушок, украл Виктор Янукович, на самом деле вывели из Незалежной личные финансисты Порошенко и глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

- Я все время интересовался, откуда вообще возникло это лжедело, связанное с деньгами Виктора Януковича и деньгами Сергея Курченко, и вчера Al Jazeera ответила на этот вопрос, опубликовав позорнейший документ украинской истории, - заявил Саакашвили в прямом эфире. - Оказывается, что вот эти прокуроры с милыми личиками, которые вели дело о хищениях денег, засекретили по приказу Луценко приговор. А в этом приговоре написано, что деньги вывозил личный банкир Петра Порошенко Макар Пасенюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Я обвиняю их в том, что они преступники.

И показал опубликованное накануне Al Jazeera засекреченное решение Краматорского суда от 28 марта 2017 года о конфискации якобы принадлежавших Януковичу 1,5 млрд. долларов. По делу вместе с Януковичем проходил и близкий к нему бизнесмен Курченко. На 94 страницах этого документа, который был засекречен украинскими властями подробно рассказывается о схемах хищения этих денег и перечисляются причастные к этому фирмы и физические лица. В числе самых активных участников данного процесса были названы и Валерия Гонтарева вместе с Макаром Пасенюком, которые в тот период совместно управляли компанией ICU, в которой Гонтарева была председателем Совета директоров, а Пасенюк – управляющим директором.

- Никто меня не сможет убедить, что Порошенко сам в этом не участвовал, - на всю страну объявил Саакашвили. - Он не мог не быть в курсе и не давать прямых распоряжений. А Гонтареву, которая находится на «заслуженном отдыхе», из-под земли вытащим, такие показания будет давать против своих шефов, что не успеют записывать ваши коллеги. Таких масштабов никогда не существовало на Украине. Я обвиняю их в воровстве, в сокрытии от украинского народа правды о деньгах Януковича, я обвиняю их в соучастии группировке, которая грабила Украину. Они грабили при Януковиче вместе и продолжают грабить сейчас.

«Заслуженный отдых» мадам Гонтаревой давно стал притчей во языцех на Украине. Она написала заявление об отставке с поста главного банкира страны еще в апреле 2017-го, но до сих пор ее прошение не удовлетворено Порошенко, а ее функции исполняет по факту первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.

Конечно, на Украине все чаще и все громче разговоры о том, что постреволюционные управители страны воруют так, как и не снилось их предшественникам, вместе взятым. Что вполне объясняется тем, что Порошенко самый удачливый бизнесмен из всех руководителей Незалежной, и новых навыков ему не требуется. Но одно дело – разговоры и сплетни, а совсем другое – документ, да еще какой: приговор суда, еще и засекреченный.

И пусть Порошенко уже заслужено занял 1-е место в рейтинге коррумпированных глав государств, с этим приговором он, что называется, конкретно попал. Миллиардом туда, миллиардом сюда – президент у президента не дубинку украл.

А что прикажете делать, когда МВФ траншей пока больше не дает, Евросоюз вот тоже отказал в 600 миллионах евро несчастных, а богатеть надо. Это мы еще не знаем, что Петр Алексеевич «прихватизировал» в свой карман в прошлом году и в 2016-м. Но когда-нибудь узнаем. Из очередных секретных приговоров.

Интересно, успеют ли украинцы спросить с Порошенко, или он все же окажется резвее на пути в международный аэропорт Борисполь?

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