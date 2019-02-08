Порошенко украл 73 миллиона долларов из бюджета Украины для подкупа избирателей - экс-министр

Главу Украины Петра Порошенко заподозрили в краже 73 миллионов долларов из бюджета страны на подкуп избирателей в преддверии выборов главы государства. С обвинениями выступил экс-министр обороны Украины.

Президента Украины Петра Порошенко обвинили в краже 2 миллиардов гривен, или 73,3 миллиона долларов, из бюджета страны для подкупа избирателей на предстоящих выборах главы государства. С обвинениями выступил кандидат в президенты Украины и экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

По его словам, Петр Порошенко дал прямое указание выделить вышеназванную сумму из бюджета Украины, чтобы спонсировать подкуп избирателей. А за непосредственным выводом денег из бюджета стоят замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук и начальник Государственного управления делами Сергей Березенко.

"Это будут наши с вами деньги, чтобы купить снова людей и чтобы дальше сидеть у корыта", - сказал Гриценко в эфире программы "Право на власть".

Политик обратился к главе МВД Украины Арсену Авакову с требованием разобраться в данной ситуации.