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Порошенко украл 73 миллиона долларов из бюджета Украины для подкупа избирателей - экс-министр

08 февраля 2019, 15:54  •  140 • Политика
Главу Украины Петра Порошенко заподозрили в краже 73 миллионов долларов из бюджета страны на подкуп избирателей в преддверии выборов главы государства. С обвинениями выступил экс-министр обороны Украины.
Президента Украины Петра Порошенко обвинили в краже 2 миллиардов гривен, или 73,3 миллиона долларов, из бюджета страны для подкупа избирателей на предстоящих выборах главы государства. С обвинениями выступил кандидат в президенты Украины и экс-министр обороны Анатолий Гриценко.
По его словам, Петр Порошенко дал прямое указание выделить вышеназванную сумму из бюджета Украины, чтобы спонсировать подкуп избирателей. А за непосредственным выводом денег из бюджета стоят замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук и начальник Государственного управления делами Сергей Березенко.
"Это будут наши с вами деньги, чтобы купить снова людей и чтобы дальше сидеть у корыта", - сказал Гриценко в эфире программы "Право на власть".
Политик обратился к главе МВД Украины Арсену Авакову с требованием разобраться в данной ситуации.

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