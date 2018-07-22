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Порошенко: Украинский флаг будет поднят во всех городах Донбасса

22 июля 2018, 17:09  •  158 • В России

Украинский президент вышел в народ с новыми обещаниями прекратить войну. Сделать это Петр Порошенко хочет через победу киевской армии.

- В эти дни четыре года назад украинские защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, - написал Порошенко в Facebook. - Уверен, украинский сине-жёлтый флаг будет развеваться во всех городах и сёлах Донецкой и Луганской областей.

А вот эксперты уверены, что украинский президент всеми правдами и не правдами пытается реанимировать свой рейтинг перед грядущими выборами.

- Конечно, все что он говорит – полная туфта, - рассказал «КП» политолог Александр Чаленко. – В 2014-м году Донецк, Луганск, Горловка сняли украинские флаги. И больше они там не поднимутся. Над Славянском развивается украинский флаг. Но мы понимаем, что это произошло из-за сильного давления Запада. Мы понимаем, что ополчению не давали освободить этот город. И если сейчас украинская армия пойдет в наступление, то Киев потеряет контроль над всем Донбассом. Ведь начнется контрнаступление ДНР и ЛНР. И Порошенко, делая такие заявления, все это понимает. Конечно, его заявление связано с низкой поддержкой населения в стране (а на носу президентские выборы). Плюс Путин и Трамп обсуждали возможный референдум на Донбассе. А Киеву никак нельзя его допускать, потому что республики не захотят остаться в составе страны.

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