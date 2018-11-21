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Порошенко: украинские десантники получат комплексы Javelin в 2019 году
21 ноября 2018, 19:09 • 46 • Украина
Украинские десантники в 2019 году получат ряд вооружений, в том числе американские комплексы Javelin. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.
@DeptofDefense Twitter
«В следующем году будут продлены работы по укомплектованию подразделений Десантно-штурмовых войск бронетранспортёрами… и лучшими иностранными образцами, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами «Свитязь», противотанковыми ракетными комплексами, в том числе Javelin», — цитирует «Укринформ» главу государства.
По его словам, за последние годы на вооружение Десантно-штурмовых войск передано около 150 образцов новейших вооружений и военной техники.
Среди них, как отметил Порошенко, БТР-3ДА, противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и «Корсар».
Он добавил, что в рамках материально-технической помощи от иностранных партнёров Украины было получено около 40 единиц бронированных санитарных автомобилей типа Hummer.
В середине августа стало известно, что украинские военные прошли обучение на комплексах Javelin.
Летом сообщалось, что Пентагон выделил $307,5 млн на производство Javelin для ряда стран, в том числе Украины, Литвы и Турции.
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