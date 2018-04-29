Порошенко: украинская армия свергла большевиков в Крыму

Новый повод для смеха выдал глава незалежной Петр Порошенко.

- Двадцать девятого апреля 1918 года над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте. Действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму, - написал он в Фейсбуке.

Историки лишь разводят руками – украинская армия и близко не стояла рядом с этими «заслугами».

- Он написал все совсем неверно, ведь как раз в это время началась оккупация Украины, - рассказал "КП" историк Павел Пряников. - Ни о какой самостоятельной Украине в то время речи быть и не может. После подписания Брестского мира туда вошли немецкие и австо-венгерские войска. Если где-то и поднимались флаги, то это была частная инициатива. Украина была оккупирована до ноября 1918-го года. Там сидело марионеточное правительство, которое постоянно внутри грызлось и менялось несколько раз: Скоропадский, Петлюра. Немцы и австро-венгры дошли до Черноморского побережья. Кстати, по Брестскому миру (его Украина подписала первой, а Ленин сделал это только через две недели) Украина отправляла огромное количество зерна, мяса в Германию. Это были такие репарации. В глухих углах Украины начиналась махновщина - это такая вольница анархическая. Там был такой винегрет: в крупных городах стояли западные войска, а в мелких творился хаос и никто не понимал, кому там принадлежит власть.

Ну и к «падению большевистского режима в Крыму» украинская армия не имеет никакого отношения.

- В Крым вошли немцы, полуостров к тому времени был деморализован, - отметил Пряников. - Часть крымчан, которые стали "белыми" уходили на Дон к Деникину. Они понимали, что никакая белая гвардия на Украине просто не приживется. Немцами было принято решение, что Крым должен быть самостоятельным, что он не должен иметь отношения к правительству. Тогда сформировали марионеточное правительство из крымских татар. Так что никаких заслуг у украинцев там нет, Германия хотела сделать крымско-татарское государство.