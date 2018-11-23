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Порошенко: «Украина существенно усилит восточный фланг Альянса»

23 ноября 2018, 00:39  •  52 • Политика
Украина готова вступить в НАТО не с пустыми руками – у нее есть опытная, боеспособная армия, которая будет полезна сообществу. «Наши Вооруженные силы, вся Украина существенно усилит восточный фланг Альянса», - заявил президент страны Петр Порошенко.
По его словам, украинская армия имеет колоссальный опыт отражения агрессии со стороны России. Благодаря ей Украина защищает на востоке не только себя, но и всю Европу. Порошенко считает, что это усиливает моральное право Украины на вступление в Евросоюз в качестве полноправного члена.
Порошенко также отметил, что Украина фокусируется на реализации соглашения об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли, наращивает экспорт своей продукции в Европу.
Ранее стало известно, что Верховная рада приняла поправки в конституцию Украины, о курсе страны на вступление в Евросоюз и НАТО.

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