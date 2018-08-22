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Порошенко: Украина никогда не пойдет на российские условия мира в Донбассе

22 августа 2018, 13:54  •  143 • Украина

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев никогда не согласится на урегулирование конфликта в Донбассе на условиях России. Выступая в среду на встрече с бывшими участниками силовой операции на востоке Украины, он в очередной раз обвинил Москву в агрессивных устремлениях и нежелании добиваться мирного урегулирования.

"Ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе, - сказал президент. - Ключ от мира находится в Кремле. И если кто-то будет навязывать нам российские кабальные условия, то я хочу отметить, что не только для президента, а для всей украинской нации этот путь категорически неприемлем, ибо это путь не к миру".

При этом Порошенко подчеркнул, что Украина делает ставку в разрешении конфликта на сильную армию. "Мы имеем сильную армию, и поэтому я имею твердое убеждение, что мы добьемся мира", - сказал глава государства.

Одновременно он дал понять, что именно с этой позицией он вступает в предвыборную гонку. "И президентские, и парламентские, и местные выборы, и мы с вами - залог того, что не будет реванша, не будет возврата в российскую империю", - заявил Порошенко.

В следующем году на Украине состоятся выборы президента и парламента. Многие украинские политические деятели уже заявили о своих намерениях принять в них участие. Сам Порошенко пока официально подобных заявлений не делал.

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