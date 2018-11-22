Порошенко: Украина направляется в НАТО не с пустыми руками

Украинский лидер Пётр Порошенко, выступая в Верховной раде перед голосованием по изменениям в Конституцию о евроинтеграции, заявил, что вступление Украины в НАТО значительно усилит альянс на восточном фланге.

«Я уже неоднократно подчёркивал, что в НАТО мы направляемся не с пустыми руками. За последние годы мы создали сильную, боеспособную армию, которая имеет колоссальный опыт отражения российской агрессии», — цитирует Интерфакс-Украины президента.

Он добавил, что Украина «существенно усилит восточный фланг альянса».

По словам Порошенко, тот факт, что на востоке Украина защищает не только себя, а «всю европейскую цивилизацию, существенно усиливает» моральное право страны претендовать на членство в ЕС.

Он рассказал, что в данный момент Украина сфокусирована на выполнении Соглашения об ассоциации и зоне свободный торговли, а также наращивает экспорт продукции в ЕС.

Верховная рада в ходе голосования приняла в первом чтении проект о внесении изменений в Конституцию о курсе Украины в Евросоюз и НАТО.