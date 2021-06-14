Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда го...
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, которы...
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
Главная / Политика

Порошенко уел Зеленского: Продался русским за "Папика"

14 июня 2021, 16:45  •  78 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко резко высказался по поводу "патриотизма" Зеленского, который, по его словам, кончается там, где начинаются деньги за сериал "Папик". Этот сериал, снятый компанией Зеленского "Квартал 95", транслируется на русском телевидении.
По мнению Петра Порошенко, предшественника Владимира Зеленского на посту президента Украины, патриотизм его преемника настолько "гуттаперчевый", что моментально заканчивается там, где начинаются "шкурные" коммерческие интересы.
Порошенко уточнил, что имеет в виду показ на телеканале СТС, который уже год находится под украинскими санкциями, сериала "Папик". Этот проект был снят украинской студией "Квартал 95", основателем которой является нынешний глава страны.
"Как только высокие государственные интересы вступили в конфликт со "шкурными" коммерческими расчётами, маска государственника Зеленского сразу же спала", - гласит официальное сообщение пресс-службы партии Порошенко "Европейская солидарность".
Ранее, напомним, в офисе Зеленского категорически опровергли информацию о том, что лидер Украины получает вознаграждение за показ сериала в России.
Порошенко в это не верит: он считает, что все действия Зеленского направлены на лоббирование интересов олигархов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
14 июня 2021, 00:15
В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом
14 июня 2021, 03:55
"Просто обалдеть!": Нацизм на Украине реабилитирован при участии президентского полка
14 июня 2021, 02:05
Кремль прекратил взаимодействие с телеканалом «Дождь»
14 июня 2021, 00:15
Классика КВН о саммите G7 и Путине не устареет никогда
14 июня 2021, 00:15
Белому дому пришлось объяснять заявления Байдена о России и Путине
14 июня 2021, 11:15
Позарились на русский газ: На Украине захотели приобрести часть "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2021, 13:25
"Не хочется казаться грубым, но...": Журналист попытался поймать Путина, но получил отпор
10 июня 2021, 08:15
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
12 июня 2021, 21:40
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
10 июня 2021, 13:45
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
12 июня 2021, 16:10
Такого ещё не было: Стало известно, чем закончится встреча Путина и Байдена
11 июня 2021, 20:55
Народ попросится под крыло России: Почему Киев не сможет удержать Украину
10 июня 2021, 14:40
На главный вопрос о "Буке" в Донбассе" ответил "ключевой свидетель"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.