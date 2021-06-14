Порошенко уел Зеленского: Продался русским за "Папика"

Экс-президент Украины Пётр Порошенко резко высказался по поводу "патриотизма" Зеленского, который, по его словам, кончается там, где начинаются деньги за сериал "Папик". Этот сериал, снятый компанией Зеленского "Квартал 95", транслируется на русском телевидении.

По мнению Петра Порошенко, предшественника Владимира Зеленского на посту президента Украины, патриотизм его преемника настолько "гуттаперчевый", что моментально заканчивается там, где начинаются "шкурные" коммерческие интересы.

Порошенко уточнил, что имеет в виду показ на телеканале СТС, который уже год находится под украинскими санкциями, сериала "Папик". Этот проект был снят украинской студией "Квартал 95", основателем которой является нынешний глава страны.

"Как только высокие государственные интересы вступили в конфликт со "шкурными" коммерческими расчётами, маска государственника Зеленского сразу же спала", - гласит официальное сообщение пресс-службы партии Порошенко "Европейская солидарность".

Ранее, напомним, в офисе Зеленского категорически опровергли информацию о том, что лидер Украины получает вознаграждение за показ сериала в России.

Порошенко в это не верит: он считает, что все действия Зеленского направлены на лоббирование интересов олигархов.