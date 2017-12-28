Порошенко удерживает граждан России в качестве заложников

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Киевский режим продемонстрировал полную недоговороспособность в вопросе обмена пленными

Состоявшийся 27 декабря долгожданный обмен пленными между Украиной и народными республиками Донбасса в очередной раз продемонстрировал цинизм и недоговороспособность представителей киевского режима.

В последний момент вычеркнуты из списков на обмен

Народные республики Донбасса в полной мере выполнили взятые на себя обязательства и передали Украине 74 человека. Тогда как из запланированных к передаче Украиной ДНР и ЛНР 306 человек были освобождены лишь 238. Вопреки лживым заявлениям представителей Киева о том, что остальные якобы отказались от обмена, адвокаты пленных утверждают, что они продолжают удерживаться в тюремных застенках.

Так, по словам адвоката Валентина Рыбина, вице-спикер Верховной рады, уполномоченная Украины по обмену пленными Ирина Геращенко лично вычеркнула из списков всех незаконно удерживаемых граждан России, которые, согласно достигнутым договорённостям, должны были уже вчера оказаться на свободе. По информации украинской правозащитницы Елены Бережной, речь идёт о 14 гражданах России и одном гражданине Эстонии. В их числе Евгений Мефёдов, который проходил по сфабрикованному киевским режимом делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года и был оправдан Ильичёвским районным судом, однако затем ему вручили новое подозрение.

В последний момент не попал на обмен и бразильский доброволец армии Новороссии Рафаэль Лусваргхи, в прошлом году обманом захваченный украинскими спецслужбами и приговорённый к длительному сроку тюремного заключения.

Граждане РФ, которых готовили к обмену с начала декабря и которых свозили в Святогорск, сегодня вечером отправились назад по судам и камерам! Мефёдову Евгению, Кимаковскому Игорю, Ковалис Ольге, Павлу Черных, а также ещё нескольким гражданам РФ завтра-послезавтра будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей!!! Гаджиев Руслан даже не вывозился из СИЗО Артёмовска с пояснением "а тебя из списков вычеркнули" — это именно в целях обмена мы согласились с ним на рассмотрение нашего дела по сокращённой процедуре и 11.12.17 получили приговор!!! Не берусь обсуждать великие замысловатые многоходовки сильных мира сего, подождём!!! Скажу только, что выглядит это откровенным обманом!!!

— эмоционально прокомментировал происходящее в своём Facebook адвокат Валентин Рыбин.

Во время обмена пленными между Киевом и Донецкой Народной Республикой у контрольно-пропускного пункта (КПП) "Майорск". Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Порошенко намерен торговать заложниками

Участник обмена пленными: Порошенко удерживает русских граждан

Интересно, что изначальная ложь украинских представителей и подконтрольных им СМИ о том, что удерживаемые граждане России якобы сами отказались от передачи их представителям ДНР и ЛНР, была опровергнута никем иным как главарём украинского режима Петром Порошенко. Он публично признал, что санкционировал нарушение ранее достигнутых договорённостей и заявил о намерении дальше удерживать предназначенных к обмену граждан России в качестве заложников и торговаться за их дальнейшую судьбу.

Россию ждет удар снизу: США снова расширяют контингент в Афганистане Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного, и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина, — заявил Порошенко украинским СМИ. — И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка и многих других.

Стоит также отметить, что освобождённые вчера из украинских застенков пленные утверждают, что буквально за несколько часов до начала процедуры обмена представительница Порошенко Ирина Геращенко лично угрожала им тем, что сорвёт обмен и отправит всех насильно удерживаемых обратно в тюрьмы.

Вчера были провокации, в СИЗО заходила Геращенко, говорила, что порвёт все документы, помиловки (прошения о помиловании — авт.) наших осужденных. То есть делала всякие провокации, чтобы, скорее всего, сорвать этот обмен,

— заявил изданию "Политнавигатор" освобождённый из плена ополченец Кирилл.

Как уже отмечал "Царьград", благодаря г-же Геращенко неоднократно были сорваны все достигаемые договорённости об обмене пленными, который изначально планировалось провести ещё накануне новогодних и рождественских праздников 2017 года, потом весной, летом, осенью... Однако представители Киева на переговорах в Минске то затягивали процесс верификации, то отказывались вести переговоры с представителями народных республик Донбасса.

После этого лобызания Геращенко и Порошенко с освобождёнными украинскими пленными выглядят слишком циничным пиаром. Уж кто-кто, а эти двое сделали всё для того, чтобы они как можно дольше находились в заключении.

Второй этап обмена: Украина угрожает арестовать тысячи несогласных, чтобы обменять их на своих военнопленных

Стоит отметить, что единственным из украинских политиков, кто действительно пытался ускорить и провести обмен пленными, был лидер движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук. Он публично заявил, что это долгожданное, хоть и омрачённое действиями высокопоставленных киевских провокаторов событие состоялось лишь благодаря посредничеству президента России Владимира Путина, Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы канонической Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Виктор Медведчук, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Александр Захарченко, Леонид Пасечник. Фото: Сергей Власов/patriarchia.ru

Медведчук также поблагодарил глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Леонида Пасечника "за понимание и содействие в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц". Кроме того, он заявил о необходимости второго этапа обмена, который должен завершить реализацию принципа "всех на всех", как это прописано в минских соглашениях.

Другой вопрос в том, что, благодаря вчерашним действиям представителей киевского режима, второй этап обмена продолжает висеть на волоске. И сколько нужно ещё провести таких этапов, чтобы все удерживаемые Украиной в заложниках люди оказались на свободе?

В этом отношении показательно заявление бывшего главы так называемой Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, который пообещал "насобирать в десять раз больше" заложников, так как "этого добра у нас по территории Украины хватает".

Заметим, что речь идёт отнюдь не о военнопленных, захваченных с оружием, а об обычных мирных гражданах Украины, которые оказались в заложниках у захватившего власть в стране преступного режима и в любой момент за неосторожно сказанное слово могут оказаться в застенках по обвинению в "антиукраинских" преступлениях.

Как отмечает в интервью информационному агентству "Политика сегодня" один из основателей движения "Донецкая Республика", экс-председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин, на Украине находится до 6000 политзаключённых. При этом в СБУ утверждают, что 700 человек уже осуждены и находятся в местах лишения свободы.

Несмотря на прописанный в минских соглашениях принцип обмена "всех на всех", Киев отказывается включать в списки на обмен многих политических узников, в особенности активистов "Русской Весны" и пленных ополченцев из Харькова, Одессы, Днепропетровска и других временно оккупированных киевским режимом регионов.

Украинская сторона выдаёт нам в основном коммунистических и пророссийских активистов: учителей, врачей и прочих гражданских, которые осуждены ими по политическим статьям на различные сроки, в том числе и за разговоры в соцсетях. Мы же в очередной раз отдаём именно военнопленных — боевиков, пришедших к нам с оружием в руках, надеясь на то, что, по словам Медведчука, это только первый этап обмена. И надеясь, что с остальными решится как-то позже. У нас же нет украинских политических заключённых, есть только пленные оккупанты. Мы не берём заложников,

— резюмировал Пургин.

Павленко Дмитрий