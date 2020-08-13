Порошенко ударил в спину Лукашенко своим обращением

Экс-президент Украины Пётр Порошенко выступил с заявлением против главы Белоруссии Александра Лукашенко. Бывший украинский лидер, получивший власть благодаря госперевороту, потребовал от белорусского лидера пойти на диалог с протестующими.

В своём видеообращении на YouTube Порошенко пафосно заявил, что не может молча наблюдать за происходящим в Белоруссии. После этого он призвал Лукашенко освободить "политзаключённых", а также начать переговоры с протестующими и объявить о проведении новых выборов.

В своё время экс-президент Украины Виктор Янукович последовал похожему совету и в результате был свергнут, а также едва не убит. Теперь Александру Лукашенко предлагают пойти по этому же пути.

Напомним также, что Украина тем временем собирается выйти ещё из трёх соглашений СНГ. Киев прекратил действие соглашений о сотрудничестве в области подготовки и повышения квалификации военных, проходящих службу в пограничных войсках государств Содружества, о сотрудничестве в области культуры, а также о создании Совета по культурному сотрудничеству, пишет Nation News.