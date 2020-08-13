|
Порошенко ударил в спину Лукашенко своим обращением
13 августа 2020, 09:30 • 485 • Политика
Порошенко выступил против Лукашенко. Украинский лидер, пришедший к власти благодаря госперевороту, призвал президента Белоруссии пойти по пути свергнутого украинского коллеги.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко выступил с заявлением против главы Белоруссии Александра Лукашенко. Бывший украинский лидер, получивший власть благодаря госперевороту, потребовал от белорусского лидера пойти на диалог с протестующими.
В своём видеообращении на YouTube Порошенко пафосно заявил, что не может молча наблюдать за происходящим в Белоруссии. После этого он призвал Лукашенко освободить "политзаключённых", а также начать переговоры с протестующими и объявить о проведении новых выборов.
В своё время экс-президент Украины Виктор Янукович последовал похожему совету и в результате был свергнут, а также едва не убит. Теперь Александру Лукашенко предлагают пойти по этому же пути.
Напомним также, что Украина тем временем собирается выйти ещё из трёх соглашений СНГ. Киев прекратил действие соглашений о сотрудничестве в области подготовки и повышения квалификации военных, проходящих службу в пограничных войсках государств Содружества, о сотрудничестве в области культуры, а также о создании Совета по культурному сотрудничеству, пишет Nation News.
485
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 августа 2020, 00:40
|
08 августа 2020, 00:15
|
10 августа 2020, 15:30
|
11 августа 2020, 00:40
|
12 августа 2020, 03:15
|
07 августа 2020, 01:20
|
07 августа 2020, 20:35