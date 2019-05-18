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Порошенко учредил на Украине День отца

18 мая 2019, 22:54  •  17 • Украина
Действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, учреждающий в стране новый праздник — День отца. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте украинского лидера.
 
Reuters
 

Как предполагается, нововведение будет способствовать в том числе созданию благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества. 

День отца на Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.

Указ вступил в силу в день опубликования.

Ранее Порошенко уволил экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена с поста своего советника. 

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