Порошенко учредил на Украине День отца

Действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, учреждающий в стране новый праздник — День отца. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте украинского лидера.

Как предполагается, нововведение будет способствовать в том числе созданию благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества.

День отца на Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.

Указ вступил в силу в день опубликования.

Ранее Порошенко уволил экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена с поста своего советника.