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Порошенко учредил на Украине День отца
18 мая 2019, 22:54 • 17 • Украина
Действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, учреждающий в стране новый праздник — День отца. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте украинского лидера.
Reuters
Как предполагается, нововведение будет способствовать в том числе созданию благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества.
День отца на Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.
Указ вступил в силу в день опубликования.
Ранее Порошенко уволил экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена с поста своего советника.
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