Порошенко убыл в большое дипломатическое турне

Бывший президент Украины Петр Порошенко срочно убыл в дипломатическое турне.Пресс-служба “Европейской солидарности” сообщила, что политик отправился в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".На выходных Порошенко планирует посетить резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле. Также ожидается участие экс главы Украины в конференции на тему “Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге”, которая пройдет 20-21 декабря в Польше.Кроме того, со слов однопартийцев, Петр Порошенко запланировал провести ряд двусторонних встреч с политическими деятелями Польши и Турции с целью изыскания поддержки в борьбе Украины за свободу и независимость.Однако некоторые украинские политики связывают срочный выезд экс- президента за пределы страны с претензиями со стороны ГБР и СБУ.Еще месяц назад глава СБУ сообщил о проводимой в отношении Петра Порошенко проверке на возможность его причастности вместе с бышей главой Нацбанка Валерией Гонтаревой к государственной измене в связи с закупками угля из Донбасса.17 декабря ГБР безуспешно пыталось вручить Порошенко повестку по делу о зкапке донбасского угля в 2014-2015 гг. Однако политик проигнорировал представителей органов правопорядка.Ряд украинских политиков выразили предположение о возможном возбуждении уголовного дела в отношении Порошенко. Также в сети появляются высказывания о том, что политик может не вернуться назад и скрыться в России.