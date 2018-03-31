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Порошенко убежден, что дело Скрипаля будет иметь последствия для "Северного потока - 2"

31 марта 2018, 14:39  •  87 • Украина

БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко считает, что инцидент в Солсбери будет иметь последствия для реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Я убежден в том, что нападение с применением отравляющего вещества в британском Солсбери будет иметь последствия для "Северного потока - 2", - утверждал украинский президент в опубликованном в субботу интервью германской медиагруппе Funke. Он заявил, что отношение к проекту "необходимо пересмотреть из политических, экономических и этических соображений".

При этом Порошенко заметил, что Киев из-за "Северного потока - 2" по причине снижения транзита газа через Украину будет терять ежегодно $2 млрд. "Кроме того, "Газпром" может резко сократить поставки газа из Европы на Украину, что может привести к ослаблению нашей страны", - утверждал он.

В минувший вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выдало разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. Тем самым компания Nord Stream 2 AG получила в Германии последнее разрешение на реализацию проекта. В процессе находится получение разрешений национальных регуляторов еще четырех стран, вдоль чьих территорий проляжет труба, - России, Финляндии, Швеции и Дании.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в €9,5 млрд. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

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