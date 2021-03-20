Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - пол...
Главная / Украина

«Порошенко трясётся от смеха»: СНБО Украины выкатил новый санкционный список

20 марта 2021, 23:35  •  40 • Украина

СБУ порекомендовала Совбезу Украины ввести максимальный объём санкций в отношении ряда бывших высокопоставленных должностных лиц.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Вопрос применения персональных санкций, которые на сегодняшний день подали, согласно закону о санкциях, две наши институции. Первая – отдельно поданная, Кабинета министров. Речь идёт о тех милиционерах, которые непосредственно изменили присяге и сегодня работают на территории РФ или на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской области. И второй доклад был главы СБУ Ивана Баканова», – сказал Данилов.

Далее он по алфавиту озвучил перечень лиц, против которых государство Украина ввело «максимальный объём санкций, предусмотренных действующим законодательством»: Сергей Абисов, Николай Азаров, Сергей Аксёнов, Александр Бобков, Валерий Грицай, Константин Затулин, Пётр Зима, Андрей Иванцов, Олег Кирилин, Вадим Колесниченко, Андрей Константинов, Сергей Курченко, Сергей Куцюк, Павел Лебедев, Леонид Пасечник, Александр Поддубов, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Саламатин, Игорь Соркин, Дмитрий Табачник, Николай Ткаченко, Николай Федорян, Николай Фисков, Александр Черпицкий, Олька Чичилимова, Виктор Янукович.

«Вы обратили внимание на мои ударения – часть из этих людей, которые были гражданами Украины, преимущественно, 99 процентов, уже сегодня являются гражданами РФ», – прокомментировал секретарь СНБО Украины.

Отметим, экс-премьеру Украины Николаю Азарову в декабре прошлого года суд ЕС аннулировал решение Совета ЕС о продлении против него санкций. Также ещё в 2019 году тот же суд снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича.

Кроме того, в целом к данным ограничительным мерам отнеслись достаточно скептически.


«СНБО ввёл санкции против группы людей, которым от этих санкций ни холодно, ни жарко», – отметила в своём блоге главный редактор интернет-газеты «Страна» Светлана Крюкова.

Решение Совбеза так же не порадовало даже экс-боевика «Азова», майданщика и соратника Олега Ляшко Игоря Мосийчука.

«На Януковича, Азарова и Ко можно не только санкции наложить, но и расстрелять заочно. Вопрос, что это даст?» – взгрустнул Мосийчук у себя в Telegram.

В свою очередь министр юстиции времён Януковича Елена Лукаш отметила, что вместо борьбы с пандемией, войной, нищетой, тарифами, Киев вводит санкции против тех, кого нет в стране уже семь лет.

«Порошенко и его команда трясутся от смеха, глядя на эти «приговоры». Довольно странная весна, не находите? Просто веснец.

Ведь санкции давно уехавшим – нестрашны. (Вы знаете, когда Вас нет, про Вас такое говорят… Передайте им, что когда меня НЕТ, они меня даже могут бить…)», – иронизирует юрист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
20 марта 2021, 17:10
Коронавирус наносит очередной удар: украинцы заговорили о «геноциде» населения страны
20 марта 2021, 19:55
«Бородатая бабушка» наносит ответный удар: у Коломойского приготовили дубину для Зеленского
20 марта 2021, 17:10
Тотальная бандеризация: как львовские националисты захватили всю Украину
20 марта 2021, 19:55
«Антоша, где китайцы на Миротворце?» – Монтян троллит Геращенко
20 марта 2021, 19:00
Корнилов предупредил украинцев о последствиях холодной войны между Россией и США
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий неду...
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
20 марта 2021, 06:10
Раскрыто, куда спешил при падении Байден: Белый дом "расследовал" причины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев
15 марта 2021, 19:50
Кто "слил" крупнейшую спецоперацию Украины и НАТО: В Киеве назвали имена "подозреваемых"
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой", уважающей русский мат
16 марта 2021, 05:55
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
14 марта 2021, 08:05
Черная метка, которую получил Ахметов
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.