Порошенко, требующего объяснить установку С-400 в Крыму, "отправили" к жене

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия должна объяснить, почему зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" были размещены в Керчи и Феодосии. В Twitter-аккаунте ВКО России шутливо написали, что украинский лидер может что-либо требовать от своей жены, а не от РФ.

Петр Порошенко потребовал от России объяснить установку С-400 в Крыму. Украинский лидер

заявил о необходимости прояснить ситуацию, почему зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" были размещены в Керчи и Феодосии.

Он подчеркнул, что подобное "недопустимо", передает "РИА Новости Крым".

"Мы не позволим милитаризировать Черное море", - сказал Порошенко, добавив, что в данной ситуации Украина должна быть готова ответить на вызов.

В Сети объяснили Порошенко абсурдность ультиматумов по С-400. В Twitter-аккаунте ВКО России шутливо написали, что украинский лидер может что-либо требовать от своей жены, а не от РФ.

Портал "Утро.ру" напоминает, что дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Джанкое в конце прошлого года.

Порошенко потребовал от России объяснить установку С-400 в Крыму. Пусть он у своей жены требует!#С400 #Крым #ПВО #ВКС #АлмазАнтейhttps://t.co/jGJNXOZQdU — ВКО России (@VKO_Russia) 9 января 2019 г.

Зенитно-ракетные комплексы закрыли воздушное пространство над Крымом от возможных угроз. Тогда на полуострове также прошли учения по воздушной обороне.