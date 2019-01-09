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Порошенко, требующего объяснить установку С-400 в Крыму, "отправили" к жене

09 января 2019, 20:24  •  363 • В мире
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия должна объяснить, почему зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" были размещены в Керчи и Феодосии. В Twitter-аккаунте ВКО России шутливо написали, что украинский лидер может что-либо требовать от своей жены, а не от РФ.
Петр Порошенко потребовал от России объяснить установку С-400 в Крыму. Украинский лидер
заявил о необходимости прояснить ситуацию, почему зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" были размещены в Керчи и Феодосии.
Он подчеркнул, что подобное "недопустимо", передает "РИА Новости Крым".
"Мы не позволим милитаризировать Черное море", - сказал Порошенко, добавив, что в данной ситуации Украина должна быть готова ответить на вызов.
В Сети объяснили Порошенко абсурдность ультиматумов по С-400. В Twitter-аккаунте ВКО России шутливо написали, что украинский лидер может что-либо требовать от своей жены, а не от РФ.
Портал "Утро.ру" напоминает, что дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Джанкое в конце прошлого года.
Порошенко потребовал от России объяснить установку С-400 в Крыму. Пусть он у своей жены требует!#С400 #Крым #ПВО #ВКС #АлмазАнтейhttps://t.co/jGJNXOZQdU
— ВКО России (@VKO_Russia) 9 января 2019 г.
Зенитно-ракетные комплексы закрыли воздушное пространство над Крымом от возможных угроз. Тогда на полуострове также прошли учения по воздушной обороне.

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